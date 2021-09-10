За сутки в Кировской области коронавирус выявили еще у 114 человек

В отделение реанимации переведены 139 жителей региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 10 сентября подтверждено 114 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 196 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 2400 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 139 пациентам, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 495.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4563 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3498 исследований на COVID-19.