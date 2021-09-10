За вывоз мусора по ночам «Куприт» может на 3 месяца лишиться лицензии

Шум от вывоз мусора с 23.00 до 07.00 мешает горожанам отдыхать и является серьезным нарушением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура города Кирова провела проверку регоператора «Куприт» по поводу вывоза мусора в ночное время. Данный факт подтвердился. Об этом сообщили активисты общероссийского народного фронта.

Сотрудники надзорного органа изучили график движения спецтехники в областном центре. Зафиксированы случаи выезда мусоровозов в ночное время во дворы жилых домов по улицам Дерендяева, Карла Маркса, Комсомольской, Советской и Карла Либкнехта. Из-за сильного шума кировчане не могли спокойно отдыхать.

В связи с этим прокурор направили руководителю подрядной организации представление с требованием работать по установленным законом правилам, а также завел дело об административном правонарушении. Регоператору грозит штраф и лишение права деятельности на срок до трех месяцев.

После проверки подрядной организации, активисты ОНФ связались с жильцами домов. Те подтвердили, что мусор стал вывозиться исключительно в дневное время.