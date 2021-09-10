В Кирове начинаются осенние общегородские субботники

Кировчан призывают принять участие города от листвы и мусора. Фото: admkirov.ru

В Кирове начался сезон осенних субботников. Мероприятия организуют 11, 18 и 25 сентября, 2 и 16 октября. Соответствующее постановление подписала горадминистрация.

О площадках проведения пока ничего не известно. Информацию горожанам сообщат дополнительно. Принять участие в субботнике может любой желающий кировчанин. Единственное условие - наличие маски и перчаток.

Городские теруправления просят подключиться к субботникам руководителей предприятий, учреждений, общественных организаций, собственников и арендаторов объектов недвижимости, председателей СНТ и гаражных кооперативов. Управляющие компании и неравнодушные, желающие навести порядок во дворах, также могут принять участие в мероприятиях.