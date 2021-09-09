В Кирове 9 родителей наказали за ненадлежащее воспитание детей

В Ленинском теруправлении прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Собрание состоялось в Ленинском теруправлении, передает горадминистрация. На нем рассмотрели 22 дела местных жителей: 15 в отношении взрослых и 7 - несовершеннолетних.

Наказанию подверглись девять родителей. На них составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению, содержанию, воспитанию и защите прав детей. Еще одного взрослого привлекли к ответственности: его ребенка, не достигшего и 16 лет, обнаружили пьяным. Родителю придется заплатить штраф - от 1,5 до 2 тысяч рублей.

В ходе заседания семьям и несовершеннолетним дали рекомендации и предложили различные выходы из сложившихся ситуаций, а также соцподдержку и помощь специалистов.