В Кирове обследуют территорию бывшего КВАТУ для дальнейшего использования

Сейчас на территории продолжается снос аварийных зданий. Фото: Мария Прозорова

В Кирове исследуют территорию бывшего КВАТУ. Только после этого власти смогут принять решение о дальнейшем ее использовании. Об этом рассказали в областном правительстве.

Сейчас на территории бывшего военного городка продолжают сносить аварийные здания. В начале 2021 года выбранный подрядчик снес 9 построек из 24, находившихся в наиболее ветхом состоянии. На данный момент необходимо ликвидировать еще 13 зданий. К этим работам приступили в августе.

После очищения территории на ней проведут инженерные изыскания и планировку, а после разработают ее проект. Архитекторам и градостроителям предстоит оценить площадь бывшего военного городка, чтобы понять, что на ней необходимо разместить. При этом специалисты должны применять комплексный подход к развитию пространства.