Кировские росгвардейцы задержали двух наркодилеров на улице Конева

Росгвардейцы заметили молодых людей во время планового патрулирования улиц. Фото: 43.rosguard.gov.ru

На улице Маршала Конева кировские росгвардейцы задержали двух молодых людей, подозреваемых в употреблении и сбыте наркотиков. Изъятое у них неизвестное вещество направлено на экспертизу. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники вневедомственной охраны заметили двух мужчин 1993 и 1995 года рождения во время планового патрулирования улиц. Подозреваемые вели себя странно и что-то искали на земле возле труб теплотрассы. Увидев автомобиль со спецсигналом, они попытались скрыться, но были задержаны.

Во время разговора один из молодых людей постарался избавиться от вещественных доказательств и попытался проглотить пакетик с неизвестным веществом. Однако сделать это ему не удалось.

Позже на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства подозреваемых доставили в отделение полиции. В случае доказательства вины им грозит длительный тюремный срок.