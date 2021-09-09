В Даровском пьяный водитель «десятки» врезался в заградительную конструкцию

По результатам медэкспертизы в момент ДТП водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 8 сентября, в поселке Даровской ДТП устроил пьяный водитель. Авария случилась в 23 часа 40 минут на улице Советской у дома №15. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехал в кювет и врезался ограждение. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы.