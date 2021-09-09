Жителю Кирово-Чепецка, столкнувшему в подвал 10-летнего мальчика, вынесли приговор

Приговор суда еще не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепекцке прошел суд над 40-летним местным жителем, который нанес тяжкий вред здоровью 10-летнему ребенку. Мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Сотрудники ведомства смогли собрать все необходимые доказательства вины чепчанина. Выяснилось, что преступление он совершил в 2020 году. В один из дней его племянник гулял на улице со своими друзьями. В определенный момент между ним и его приятелем произошел конфликт. Мальчик заплакал и решил позвонить своему дяде.

Спустя некоторое время к нему на помощь приехал взрослый защитник. Осужденный подошел к обидчику своего племянника, который сидел около лестницы, ведущей в подвал, и высказал в адрес того претензии. После этого он толкнул потерпевшего. В результате падения мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В настоящее время виновник задержан. Приговор суда пока не вступил в законную силу.