У трех жителей Пижанского района могут навсегда забрать водительские права

Граждане, страдающие хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, не имеют права управлять любым видом ТС Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трех жителей Пижанского района, страдающих алкоголизмом, хотят пожизненно лишить водительских прав. Подробные материалы по каждому из них уже переданы в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители надзорного органа провели проверку и выяснили, что все трое состоят на учете у врача нарколога. По закону, граждане, которые страдают алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией при отсутствии стойкой ремиссии и лечения, не имеют права управлять транспортными средствами.

Зависимые водители за рулем - большая угроза жизни и здоровью окружающих. Такие автомобилисты, не контролируя свои действия, часто становятся виновниками страшных ДТП.