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Происшествия9 сентября 2021 11:23

В Нагорском районе директор колхоза предстанет перед судом за невыплату заработанной платы сотрудникам

Ему грозит до одного года лишения свободы
Алексей РомановАлексей Романов
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Работники сельхозпредприятия не получали зарплату несколько месяцев

Работники сельхозпредприятия не получали зарплату несколько месяцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нагорском районе перед судом предстанет директор колхоза «Заря», который задерживал заработанную плату своим сотрудником. Свои деньги не получили 23 работника. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что в 2020 году работники сельхозпредприятия несколько месяцев не получали зарплату. Деньги на счету колхоза были, однако его руководитель распоряжался ими на свое усмотрение. В связи с этим на директора завели уголовное дело.

На сегодняшний день долг перед всеми работниками предприятия погашен полностью. Расследование завершено. Материалы дела переданы в суд для вынесения приговора. Директору грозит до одного года лишения свободы.