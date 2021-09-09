В Нагорском районе директор колхоза предстанет перед судом за невыплату заработанной платы сотрудникам

Работники сельхозпредприятия не получали зарплату несколько месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нагорском районе перед судом предстанет директор колхоза «Заря», который задерживал заработанную плату своим сотрудником. Свои деньги не получили 23 работника. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что в 2020 году работники сельхозпредприятия несколько месяцев не получали зарплату. Деньги на счету колхоза были, однако его руководитель распоряжался ими на свое усмотрение. В связи с этим на директора завели уголовное дело.

На сегодняшний день долг перед всеми работниками предприятия погашен полностью. Расследование завершено. Материалы дела переданы в суд для вынесения приговора. Директору грозит до одного года лишения свободы.