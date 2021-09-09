За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 118 человек

В инфекционных стационарах региона лечатся от COVID-19 2393 кировчанина Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области 9 сентября подтверждено 118 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 177 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 2393 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 142 пациентам, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 493.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4590 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2990 исследований на COVID-19.