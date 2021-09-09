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Общество9 сентября 2021 8:03

В Кирове ветераны боевых действий могут получить деньги на новую квартиру

Выплата является единовременной
Маргарита Акагиева
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Единовременную выплату можно получить на покупку или строительство нового жилья.

Единовременную выплату можно получить на покупку или строительство нового жилья.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кировские ветераны боевых действий могут получить деньги на покупку или строительство нового жилья. Необходимое условие - они должны были встать на учет в 2003 году или ранее. Как сообщили в горадминистрации, выплата на эти цели предоставляется единовременно.

Средства на улучшение жилищных условий кировчан пойдут из федерального бюджета. Теруправление по Октябрьскому району информирует: горожане могут получить в жилищном отделе и необходимую консультацию, и справку о подтверждении нуждаемости в помещении.

Время приема:

- понедельник, четверг - с 08.00 до 11.30 и с 13.00 до 16.30;

- вторник - с 13.00 до 16.30;

- пятница - с 08.00 до 11.30;

- среда - приема нет.