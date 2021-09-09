В Кирове ветераны боевых действий могут получить деньги на новую квартиру

Единовременную выплату можно получить на покупку или строительство нового жилья.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кировские ветераны боевых действий могут получить деньги на покупку или строительство нового жилья. Необходимое условие - они должны были встать на учет в 2003 году или ранее. Как сообщили в горадминистрации, выплата на эти цели предоставляется единовременно.
Средства на улучшение жилищных условий кировчан пойдут из федерального бюджета. Теруправление по Октябрьскому району информирует: горожане могут получить в жилищном отделе и необходимую консультацию, и справку о подтверждении нуждаемости в помещении.
Время приема:
- понедельник, четверг - с 08.00 до 11.30 и с 13.00 до 16.30;
- вторник - с 13.00 до 16.30;
- пятница - с 08.00 до 11.30;
- среда - приема нет.