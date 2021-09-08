В мэрии Кирова не заметили серьезных отклонений от графика в работе общественного транспорта

Несколько перевозчиков регулярно выводит на маршрут меньшее количество машин, чем необходимо. Фото: admkirov.ru

В Кирове проверяют работу городских перевозчиков. О тех, кто исполняет свои обязанности недобросовестно, будут сообщать в прокуратуру. Об этом рассказали в горадминистрации.

За выходом общественного транспорта на линию следят ежедневно, как уверяет начальник отдела транспорта Артем Драчков. Например, сегодня специалисты вышли на проверку лично. И в ходе сегодняшего рейда, по его словам, серьезных отклонений от графика не зарегистрировали. Но есть проблема - недостаток машин на линии, что стало особенно заметно с 1 сентября.

На данный момент в городе по муниципальному контракту работают 10 предприятий. Три из них, «Прайм-Авто», «Развитие-Авто» и «АВТОБУС43», каждый день выводят на работу меньше машин, чем нужно. В большинстве своем речь идет о маршрутах №46 и 87. С предприятиями ведут претензионную работу, однако выписать штрафы практически невозможно: стоимость типового контракта составляет всего один рубль. Чтобы оказать воздействие на таких перевозчиков, игнорирующих замечания и нарушающих условия контракта, материалы будут передавать в прокуратуру.