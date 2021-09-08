В Кирове завершился ремонт дороги Радужный - Лубягино

Ремонт дороги провели в августе. Фото: kirovreg.ru

В Кирове завершили ремонт дороги Радужный - Лубягино. Как сообщили в областном правительстве, деньги на восстановление выделили из регионального дорожного фонда. Сумма составила 20 миллионов рублей.

Работы выполняло АО «Вятавтодор». Ремонт дороги проводился в августе. Протяженность наиболее аварийных участков составила 2,35 км. Рабочие отфрезеровали старое полотно и уложили выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетона, а также укрепили обочины. Приемная комиссия не нашла нареканий к итоговому результату.

Кроме того, сейчас заканчивается ремонт отрезка от ж/д переезда в Радужном до деревни Татары. Рабочие сейчас укрепляют обочины дороги.