Железнодорожный переезд в Кирово-Чепецком районе остается закрытым

Переезд пришлось закрыть из-за проведения ремонтных работ на ЖД путях Фото: Рамиль Галиев

Железнодорожный переезд в деревне Чуваши Кирово-Чепецкого района остается закрытым. Автомобильное движение через него по-прежнему невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ГЖД.

На данном участке продолжается капитальный ремонт ЖД путей. Изначально работы планировалось завершить к 18.00 8 сентября, однако закончить все в намеченный срок не получилось. В связи с этим, переезд не будет работать с 23.00 9 сентября до 23.00 следующего дня.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям. Им рекомендовано заранее выбирать пути объезда.