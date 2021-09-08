В Кирове появится памятник детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда

На месте новой мемориальной зоны кировчане возложили цветы. Фото: admkirov.ru

Во вторник, 7 сентября, в Кирове установили закладной камень на месте будущего памятника детям, вывезенным в нашу область из блокадного Ленинграда. Торжественное мероприятие состоялось на пересечении улиц Дзержинского и Ленинградской. В церемонии участвовали руководители региона и Кирова, а также представители администрации Санкт-Петербурга.

Событие произошло накануне Дня памяти жертв блокады Ленинграда: 8 сентября 1941 года город был полностью окружен фашистскими захватчиками.

Наша область только в первый год войны принял из города на Неве около 30 тысяч ребятишек. В Кировскую область привезли воспитанников 230 детских садов и детдомов. Их разместили в 400 школьных зданиях. Две тысячи ребят забрали в приемные семьи. Часть из эвакуированных ленинградцев остались жить на вятской земле.

На место новой мемориальной зоны кировчане принесли цветы. Память жертв блокадного Ленинграда также почтили в парке Победы у Вечного огня.