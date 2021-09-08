Сбил пенсионера и скрылся: в Кирове разыскивают виновника ДТП

Авария произошла во дворе дома по улице Ленина. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове машина сбила пенсионера и скрылась с места происшествия. Информацию сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла 7 сентября в 14.15, во дворе дома №102в по улице Ленина. По предварительным данным, неустановленный водитель ехал задним ходом и, не заметив мужчину, сбил его. В результате 66-летний пешеход получил травмы, неизвестно, потребовалась ли ему госпитализация. Виновник же уехал с места аварии. Сейчас его разыскивают.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Погибших нет.