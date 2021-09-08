Студентов эвакуировали из-за бесхозного рюкзака, найденного в здании. Фото: Александр МАКАРОВ

В среду, 8 сентября, в Кирове эвакуировали колледж промышленности и автомобильного сервиса. Фотографии в редакцию прислал наш читатель. По его словам, в здании учебного заведения обнаружили бесхозный предмет.

- На перекрестке Солнечной и Воровского перекрыли движение, - поделился кировчанин с «Комсомолкой». - На месте работают спасатели и полиция.

В УМВД по Кировской области нам пояснили: в здании колледжа действительно нашли бесхозный рюкзак, после чего студентов эвакуировали. Предмет оказался безопасным, жизни учащихся и педагогов ничего не угрожает.

- По данному случаю проводится проверка, - добавили в ведомстве.

На данный момент работы в колледже завершены, студенты возвращаются к занятиям.