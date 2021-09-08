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Здоровье8 сентября 2021 9:40

За сутки в Кировской области коронавирусом заразились еще 116 человек

На стационарном лечении находятся 2300 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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В отделении реанимации кировские медики оказывают помощь 133 жителям области

В отделении реанимации кировские медики оказывают помощь 133 жителям области

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области 8 сентября подтверждено 116 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 198 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 2300 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 133 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 492.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4444 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3774 исследования на COVID-19.