За сутки в Кировской области коронавирусом заразились еще 116 человек

В отделении реанимации кировские медики оказывают помощь 133 жителям области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области 8 сентября подтверждено 116 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 198 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 2300 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 133 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 492.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4444 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3774 исследования на COVID-19.