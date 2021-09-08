Вторые сутки продолжаются поиски 16-летнего подростка из Кумен

О местонахождении юноши ничего не известно со вторника, 7 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 16-летнего жителя пгт. Кумены Сергея Салихова. В последний раз подростка видели во вторник, 7 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Активисты подготовили приметный портрет пропавшего юноши. Рост Сергея 150 см. У него худощавое телосложение и светло-рыжие волосы. Был одет в черную толстовку с капюшоном, темные спортивные штаны и красные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.