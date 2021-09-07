В школах и детсадах Лянгасово сделали ремонт и благоустроили прилегающие территории

Елена Ковалева оценила ремонт, проведенный в кировских школах и детсадах. Фото: admkirov.ru

В Лянгасово к новому учебному году отремонтировали школы и детские сады. Глава Кирова Елена Ковалева провела проверку выполненных работ на объектах социальной сферы.

Так, в школе №71 благоустроили прилегающую территорию: восстановили асфальтовое покрытие площадки, на которой проходят торжественные мероприятия, и сделали пешеходную дорожку до стадиона. Кроме того, как заметила директор учреждения Наталья Банникова, в январе в здании заменили окна.

Стеклопакеты появились и в школе №73 - за два года их установили более сотни, и в основном - в учебных классах. Стоит отметить, что ранее это были обветшавшие конструкции, которые не менялись с 60-х годов, и их было просто страшно открывать.

Детские сады не остались без внимания. Так, в организации №171 установили две новые веранды на прогулочной площадке взамен старых и аварийных. В садике №175 заменили забор, а 180-й и 179-й могут похвастаться новыми окнами. В последнем, помимо того, отремонтировали пешеходные дорожки.

- Ремонт образовательных учреждений и поддержка их в хорошем состоянии крайне важная задача, поскольку речь идет о безопасном и комфортном нахождении в них наших детей, - подчеркнула Елена Ковалева.

Отметим, что средства на проведение работ выделялись в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Гордумы.