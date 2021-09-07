В Кирове продолжают чинить сломанные светофоры

Светофор на перекрестке Пролетарской и Карла Маркса обещают восстановить к сегодняшнему вечеру. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают восстанавливать вышедшие из строя светофоры. Сейчас заменяют объект на перекрестке улиц Пролетарской и Карла Маркса. Как сообщили в горадминистрации, он может заработать уже сегодняшним вечером, 7 сентября.

Проблема во многих случаях одна и та же: вышел из строя контроллер и починке не подлежит. Для этого мэрия заказывает новые. Так заменили сгоревший светофор на пересечении улиц Проезжей и Талица, и в ближайшие дни установят новый на перекрестке Романа Ердякова и Сельскохозяйственного проезда.

На данный момент большинство светофоров в Кирове находятся в плачевном состоянии. Мэрия обещает, что до конца 2021 года в городе обновят и установят более 20 объектов. В список улиц вошли и крупные, в том числе, Воровского, Производственная, Московская и Ленина.