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Происшествия7 сентября 2021 17:44

В Кирове осудят виновника ДТП, который врезался в жилой дом и сбежал, бросив пострадавшего пассажира

Ему грозят принудительные работы либо лишение свободы
Маргарита Акагиева
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Водитель машины врезался в жилой дом и сбежал с места ДТП, бросив пострадавшего пассажира. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель машины врезался в жилой дом и сбежал с места ДТП, бросив пострадавшего пассажира. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове осудят виновника ДТП с тяжкими последствиями. Подробности сообщили в областном УМВД.

Авария произошла 29 мая 2021 года около 04.30. Как установили в ходе расследования, водитель «Мерседеса» ехал по улице Черемушки поселка Костино и не учел дорожные условия, в частности - Т-образного перекрестка впереди. Мужчина выехал за пределы трассы и врезался в ограждение пандуса подъезда, а после и несущую опорную колонну дома №32 по Октябрьскому проспекту.

Водитель отделался легким испугом, а вот его пассажир получил серьезные травмы, которые впоследствии охарактеризовали как «причинившие тяжкий вред здоровью». Владелец иномарки же попросту скрылся с места ДТП, оставив пострадавшего на месте происшествия и не вызвав ни «скорую», ни полицию.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд вместе с обвинительным заключением. Кировчанину грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо тюрьма - от трех до семи лет.