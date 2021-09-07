В Кирово-Чепецком районе временно закроют ЖД переезд

Переезд пришлось закрыть из-за проведения капитальных ремонтных работ железнодорожных путей Фото: Иван МАКЕЕВ

В деревне Чуваши Кирово-Чепецкого района временно перекроют автомобильное движение через железнодорожный переезд. Это связано с проведением капитальных ремонтных работ ЖД путей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ГЖД.

Как стало известно, переезд закроют с 23.00 7 сентября до 18.00 следующего дня. Сотрудники Горьковской железной дороги просят автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Своевременный ремонт путей позволит повысить качество и безопасность движения составов, а также сократит время пребывания в пути.