В Кирове водитель «тройки» сбил на пешеходном переходе мужчину

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 6 сентября, в Кирове произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился 16 часов 15 минут на улице Щорса у дома № 125. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» не смог вовремя заметить 45-летнего пешехода и наехал на него. Мужчина шел по «зебре». В результате пострадавший получил травмы. Понадобилась ли ему медицинская помощь не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.