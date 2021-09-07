В Кирове осудят мошенника, похитившего квартиру у семьи

Мужчина уговорил знакомых переоформить на него право собственности на квартиру. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кирове перед судом предстанет 35-летний мошенник, обманом завладевший чужой квартирой. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В 2014 году мужчина, втеревшись в доверие к знакомой кировчанке, уговорил ее вместе с сыном переоформить на него право собственности на трехкомнатную квартиру - за денежное вознаграждение, по обещаниям. В действительности, получив согласие, он зарегистрировал жилье на себя, фактически похитив его и выставив на улицу своих знакомых. Материальный ущерб оценили в 3,5 миллиона рублей.

Действия кировчанина охарактеризовали как мошенничество. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направили в суд вместе с обвинительным заключением. По данной статье мужчине грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере до миллиона рублей.