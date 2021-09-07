Трое кировчан подозреваются в экстремистской деятельности

Все материалы уголовного дела уже переданы в суд для вынесения приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове перед судом предстанут трое жителей областного центра, которые подозреваются в участии в экстремистской организации. Им грозит реальный тюремный срок с лишением свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, подсудимые являлись не только участниками, но и одними из организаторов межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси». Данная организация признана незаконной и официальной ликвидирована. Несмотря на это, с августа 2019 года по май 2020 года, подозреваемые вовлекали в ее ряды новых участников, а также собирали деньги на осуществление деятельности подпольного клуба.

Представители СК Кировской области собрали достаточное количество доказательств для завершения расследования уголовного дела. Все материалы переданы в суд для вынесения приговора.

* - межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» признано экстремистской организацией 11 июля 2019 года решением Верховного суда Республики Коми. Его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.