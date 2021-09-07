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Общество7 сентября 2021 12:55

Кировчане могут помочь бездомным животным кормом и игрушками

С 7 по 25 сентября проходит благотворительная акция
Ангелина Табрисова
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Акция направлена на поддержку животных, живущих в кировских приютах.

Акция направлена на поддержку животных, живущих в кировских приютах.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове запустили очередную благотворительную акцию, направленную на помощь бездомным животным. О подробностях рассказали в горадминистрации.

Мероприятие под названием «Хвостатый друг» пройдет с 7 по 25 сентября в 8 округе Октябрьского района. В его рамках для приютских животных собирают готовые корма, витамины и крупы. Кроме того, принимаются игрушки, миски, бинты, переноски и поводки.

Все неравнодушные кировчане могут принять участие в акции и помочь брошенным на произвол судьбы питомцам. Необходимые вещи можно принести в Центр местной активности на улице Преображенской, 74. Подробную информацию можно узнать по телефону 8-912-734-36-07.