В Зуевке перед судом предстанет мужчина, зарезавший двух человек

Все материалы дела с большой доказательной базой переданы в суд для вынесения приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Зуевки, который убил двух мужчин. Он также обвиняется еще в двух тяжких преступлениях. Об этом сообщили следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства смогли собрать достаточное количество доказательств вины подсудимого. Выяснилось, что в с 23 на 24 декабря 2020 года, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом малознакомых мужчин. Он с ноги выбил дверь и зашел в помещение. Пройдя на кухню к потерпевшим, мужчина избил их. Далее он взял нож и нанес им несколько ударов по телу. От полученных травм те скончались на месте.

Происходящее увидел брат осужденного. Испугавшись, что родственник обратится в полицию, подозреваемый стал угрожать ему холодным оружием.

В дальнейшем, чтобы скрыть следи преступления, он решил сжечь тела убитых. Подсудимый поджег бумагу и бросил на пол. После чего скрылся с места преступления.

На сегодняшний день мужчина задержан. Все материалы дела с большой доказательной базой переданы в суд для вынесения окончательного приговора.