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Происшествия7 сентября 2021 11:46

В поселке Стрижи женщина на иномарке сбила 8-летнюю девочку

Ребенок получил травмы различной степени тяжести
Алексей РомановАлексей Романов
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Дорожно-транспортное происшествие случилось в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 6 сентября, в поселке Стрижи произошло ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка. Неприятный инцидент случился в 20 часов 30 минут на улице Кирова у дома № 12. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 39-летняя женщина водитель автомобиля «Киа Спортэйдж» не смогла вовремя затормозить и наехала на ребенка. В результате девочка получила травмы. Потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.