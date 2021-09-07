В поселке Стрижи женщина на иномарке сбила 8-летнюю девочку

Дорожно-транспортное происшествие случилось в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 6 сентября, в поселке Стрижи произошло ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка. Неприятный инцидент случился в 20 часов 30 минут на улице Кирова у дома № 12. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 39-летняя женщина водитель автомобиля «Киа Спортэйдж» не смогла вовремя затормозить и наехала на ребенка. В результате девочка получила травмы. Потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.