В Богородском районе мужчина погиб на работах в церкви

Областной Следком проводит проверку по факту гибели мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Богородском районе мужчина погиб во время ремонта церкви. Об этом сообщил областной Следком.

Трагедия произошла утром 6 сентября в селе Ухтым. Как выяснилось, местный храм находится на реставрации. В тот день одного из рабочих придавило стеклопакетами, сообщает ведомство. 60-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Как произошло подобное - пока неизвестно.

Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства трагедии, проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.