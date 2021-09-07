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Происшествия7 сентября 2021 11:27

В Богородском районе мужчина погиб на работах в церкви

Все причины трагедии устанавливаются
Маргарита Акагиева
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Областной Следком проводит проверку по факту гибели мужчины.

Областной Следком проводит проверку по факту гибели мужчины.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Богородском районе мужчина погиб во время ремонта церкви. Об этом сообщил областной Следком.

Трагедия произошла утром 6 сентября в селе Ухтым. Как выяснилось, местный храм находится на реставрации. В тот день одного из рабочих придавило стеклопакетами, сообщает ведомство. 60-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Как произошло подобное - пока неизвестно.

Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства трагедии, проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.