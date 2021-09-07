За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 109 человек

На стационарном лечении находятся 2308 жителей области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области 7 сентября подтверждено 109 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 245 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 2308 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 129 пациентам, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 490.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4470 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2562 исследования на COVID-19.