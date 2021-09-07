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Здоровье7 сентября 2021 10:17

За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 109 человек

В отделении реанимации находятся 130 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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На стационарном лечении находятся 2308 жителей области

На стационарном лечении находятся 2308 жителей области

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области 7 сентября подтверждено 109 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 245 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 2308 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 129 пациентам, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 490.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4470 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2562 исследования на COVID-19.