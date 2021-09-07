Жители трех микрорайонов Кирова останутся 7 сентября без холодной воды

Причиной временного отключения воды стали ремонтные работы на теплосетях Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во вторник, 7 сентября, в трех микрорайонах Кирова отключат холодную воду. Без водообеспечения останутся жильцы более 30 домов Ленинского, Октябрьского и Нововятского районов. Причиной стали ремонтные работы на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Перебои с холодной водой будут с 09.00 до 17.00 на улицах Пушкина, Спортивной, Советской, Л.Толстого, Интернатской, Шинников, Московской, а также в некоторых домах Октябрьского проспекта и Гирсовского переулка.

Подробнее ознакомиться с точными адресами домов, которые временно остались без холодного водоснабжения можно здесь.