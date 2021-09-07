В Кировской области в 2023-2024 годах построят дорогу от Уржума до Марий-Эл

Общий ремонт дорог в Уржуме запланирован после передачи в федеральную собственность трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области в 2023-2024 годах планируют построить дорогу Уржум - Буйское - граница Республики Марий-Эл. Об этом рассказали в областном правительстве.

Так, в 2022 году начнется составление проектной документации на строительства участка дороги. После того, как она получит положительное заключение госэкспертизы, начнется само возведение.

В текущем году также планируется отремонтировать участок существующей дороги Уржум-Буйское - граница с Марий-Эл. Отрезок длиной в 1,5 км будет реставрировать «Вятавтодор». Работы обещают выполнить не позднее октября 2021 года.

Кроме того, стало известно, что сейчас завершается передача трассы Киров-Малмыж-Вятские Поляны в федеральную собственность. Это означает, что расходы на ее содержание сократятся. После этого власти предусмотрят деньги на ремонт дорог в Уржуме, которые сейчас находятся в не самом удовлетворительном состоянии.