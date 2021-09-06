В Кирове пройдут встречи по вопросам бесплатного подключения газа на участке

Встречи по вопросам догазификации пройдут в течение четырех дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первомайском районе Кирова состоятся встречи по вопросам бесплатного подключения газа на земельном участке. Как сообщили в горадминистрации, собрания пройдут в течение четырех дней сентября для определения желающих подвести коммуникации.

7 сентября, вторник:

- 18.00 - для жителей деревень Богородской и Большой Субботихи. Место встречи - д. Большая Субботиха, ул. Центральная, 1 (у магазина);

- 19.00 - для жителей деревни Малая Субботиха и территории массива Никуленка. Место встречи - д. Малая Субботиха, ул. Школьная, 31/1 (у остановки общественного транспорта).

8 сентября, среда:

- 18.00 - для жителей Порошино. Место встречи - площадка у ДК «Порошино» (Боровицкая, 22);

- 19.00 - для жителей Гнусино. Место встречи - улица Кужелева (у детской площадки).

9 сентября, четверг:

- 18.00 - для жителей территории бывшей слободы Симоновской. Место встречи - улица Малая Симоновская, у дома №1;

- 19.00 - для жителей Коминтерна. Место встречи - площадка у ДК «Заречный» (Клубная, 9).

13 сентября, понедельник:

- 18.00 - для жителей улиц Красный Химик и Красной Звезды, а также территории бывшего поселка Широковского. Место встречи - улица Красной Звезды, 17 (у памятника погибшим воинам-кировчанам).