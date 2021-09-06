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Происшествия6 сентября 2021 14:49

Жителю Уржума грозит до 5 лет тюрьмы за угон внедорожника своего приятеля

За вождение в нетрезвом виде от также может лишиться прав
Алексей РомановАлексей Романов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мужчина угнал внедорожник приятеля после того, как тот уснул

Мужчина угнал внедорожник приятеля после того, как тот уснул

Фото: Андрей КАРА

На 48-летнего жителя Уржума завели уголовное дело за угон автомобиля. На момент задержания мужчина находился в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Как стало известно позже, подозреваемый находился в гостях у своего приятеля. Они общались и распивали спиртные напитки. После того, как хозяин отечественного внедорожника уснул, собеседник решил прокатиться на его припаркованном возле дома автомобиле.

К счастью, для угонщика, ключи находились в замке зажигания. Благодаря этому, мужчина без особых усилий завел машину и поехал. Спустя некоторое время его остановили сотрудники ГИБДД. Подозреваемого забрали в участок, а автомобиль увезли на штрафстоянку.

В настоящее время решается вопрос о привлечении автолюбителя к ответственности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.