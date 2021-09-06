Жителю Уржума грозит до 5 лет тюрьмы за угон внедорожника своего приятеля

Мужчина угнал внедорожник приятеля после того, как тот уснул Фото: Андрей КАРА

На 48-летнего жителя Уржума завели уголовное дело за угон автомобиля. На момент задержания мужчина находился в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Как стало известно позже, подозреваемый находился в гостях у своего приятеля. Они общались и распивали спиртные напитки. После того, как хозяин отечественного внедорожника уснул, собеседник решил прокатиться на его припаркованном возле дома автомобиле.

К счастью, для угонщика, ключи находились в замке зажигания. Благодаря этому, мужчина без особых усилий завел машину и поехал. Спустя некоторое время его остановили сотрудники ГИБДД. Подозреваемого забрали в участок, а автомобиль увезли на штрафстоянку.

В настоящее время решается вопрос о привлечении автолюбителя к ответственности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.