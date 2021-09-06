В Котельниче водитель «Лады Гранты» сбил двух 18-летних девушек

Возможной причиной несвоевременной реакции водителя могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 4 сентября, в Котельниче произошло ДТП, в котором пострадали две молодые девушки. Неприятный инцидент случился в 19 часов 10 минут на улице Советской у дома № 139. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, две 18-летние девушки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля «Лада Гранта» не смог вовремя заметить пострадавших и затормозить. В результате оба пешехода получили травмы. Понадобилась ли им госпитализация не сообщается.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 16 ДТП, в которых 3 человека погибли и 22 получили травмы.