Елена Ковалева посетила форум для молодых родителей «Семейный пикник»

Приглашенные специалисты провели для молодых родителей мастер-классы и дали ценные советы. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошел форум для молодых родителей «Семейный пикник». Мероприятие состоялось в парк-холле «Мы Же На Ты». Его участниками стали более 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

- Сегодня здесь собрались те, кто только начинает строить свою семейную жизнь. Для того, чтобы ее фундамент был прочным, необходимо решить множество важных вопросов: жилищных, финансовых, психологических. Разобраться во всем этом вам помогут опытные специалисты самых разных сфер жизни, - обратилась к участникам мероприятия Елена Ковалева.

Для всех участников форума, работали различные секции и проводились мастер-классы. Молодые родители пообщались с семейными психологами, которые рассказали о проблемах психического и личностного развития ребенка, а также дали ценные советы по правильному воспитанию детей.

Кроме того, гости встречи смогли узнать, как правильно вести семейный бюджет и экономить на путешествиях, не откладывая поездки в долгий ящик. Кировчан также проконсультировали по всем видам социальной поддержки.