В Верхнекамском районе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионера

До конца расследования подозреваемый будет находиться под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верхнекамском районе нашли и задержали мужчину, который подозревается в убийстве пенсионера. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в следственном комитете по Кировской области, преступление произошло 3 сентября текущего года. В тот день 68-летний житель поселка Лесной во дворе одного из домов распивал спиртные напитки со своим 64-летним знакомым. В определенный момент между ними возникла ссора. В результате чего, подозреваемый взял лежащее неподалеку полено и нанес несколько ударов по голове потерпевшего. От полученной черепно-мозговой травмы тот скончался.

На сегодняшний день сотрудники СК устанавливают все возможные причины и мотивы произошедшего. Расследование продолжается.