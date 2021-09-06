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Общество6 сентября 2021 11:34

В Кирове из-за неработающих светофоров пострадали уже 7 человек

Руководителю УДПИ внесено представление
Алексей РомановАлексей Романов
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На сегодняшний день большинство неисправных светофоров работают в штатном режиме

На сегодняшний день большинство неисправных светофоров работают в штатном режиме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники кировской прокуратуры проверили состояние светофоров в областном центре. Они выявили нарушения в работе 25 устройств в разных районах города. Об этом сообщили в ведомстве.

Перебои в работе светофоров послужили причиной пяти дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 7 горожан, в том числе 2 ребенка. В связи с этим, прокурор внес руководителю МКУ «УДПИ города Кирова» представление с требованием устранить нарушения и восстановить работу всех неработающих устройств.

После чего большинство аварийных светофоров стали функционировать в штатном режиме. По остальным уже разработана документация на проведение ремонта и заказаны все необходимые запчасти. Исполнение требования прокуратуры находится на особом контроле надзорного органа.