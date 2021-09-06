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Общество6 сентября 2021 11:31

За выходные в Кировской области задержали 48 нетрезвых водителей

Всего за эти дни сотрудники ГИБДД пресекли 1668 нарушений ПДД
Алексей РомановАлексей Романов
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Пойманным нетрезвым водителям грозит штраф и лишение прав до 2 лет

Пойманным нетрезвым водителям грозит штраф и лишение прав до 2 лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшую пятницу и выходные дни на территории Кировской области остановили 48 нетрезвых водителей. Еще 40 человек сели за руль без прав. Всего за эти три дня сотрудники ГИБДД пресекли 1668 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Госавтоинспекция Кировской области просит граждан сообщать о нетрезвых автомобилистах по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.