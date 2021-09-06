В Кировской области двое человек погибли в пожарах за выходные дни

Оба пожара произошли в Слободском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области за выходные произошло два смертельных пожара. Сейчас их причины устанавливаются, сообщили в областном Следкоме.

Первая трагедия произошла ранним утром 4 сентября в Слободском. Пожар вспыхнул в одной из квартир дома по улице Железнодорожной. В результате погибла 64-летняя женщина, хозяйка жилища. По предварительным данным, огонь мог разгореться из-за неосторожности при курении.

Второй пожар произошел ночью 5 сентября в СНТ близ деревни Луза Слободского района: загорелся один из домиков. На месте спасатели обнаружили тело 72-летнего мужчины. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.

Сейчас по факту гибели кировчан проводятся доследственные проверки, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествий. Кировчан просят уделять больше внимания пожарной безопасности.