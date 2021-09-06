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Общество6 сентября 2021 10:07

Погода в Кирове с 6 по 10 сентября: пасмурно, дождливо и холодно

На предстоящей неделе бабьего лета ждать не стоит
Алексей РомановАлексей Романов
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На протяжении практический всей недели ожидаются кратковременные дожди

На протяжении практический всей недели ожидаются кратковременные дожди

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об аномальной августовской жаре кировчане теперь могут только мечтать. В нашем регионе установилась настоящая осенняя пора. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю с помощью сервиса rp.5.

В понедельник, 6 сентября, столбик термометра в течение дня не поднимется выше +8 градусов. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. К вечеру возможно ненадолго выглянет солнышко. Ветер западный - 4 м/c. Атмосферное давление чуть ниже нормы - 748 мм ртутного столба.

Во вторник, 7 сентября, воздух в течение дня прогреется до + 9 градусов. Прогнозируется пасмурная погода. Дождей не предвидится. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-5 м/с c кратковременным усилением до 12 м/c. Атмосферное давление останется на той же отметке, что и днем ранее - 748 мм ртутного столба.

В среду, 8 сентября, немного потеплеет. Температура воздуха днем поднимется до + 12 градусов. Ожидается переменная облачность и кратковременные осадки. Ветер юго-западный - 5 м/с, но возможны порывы до 11 м/с. Атмосферное давление пониженное - 744 мм ртутного столба.

Четверг порадует жителей Кирова. Днем выглянет солнышко и столбик термометра сможет подняться до отметки + 15 градусов. Однако прогнозируются кратковременные осадки. Ветер подует с запада со скоростью до 13 м/c. Метеозависимым людям стоит быть внимательными. Атмосферное давление упадет до 735 мм ртутного столба.

В последний день рабочей недели опять похолодает. Температура воздуха в течение дня не поднимется выше +10 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-6 м/c. Атмосферное давление повысится до 745 мм ртутного столба.