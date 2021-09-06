За сутки в Кировской области коронавирусом заразились еще 112 человек

В инфекционных стационарах кировские врачи оказывают помощь 2397 жителям области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области 6 сентября подтверждено 112 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 52 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 2397 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 130 пациентам, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 488.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4486 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1919 исследований на COVID-19.