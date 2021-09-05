Лучшего водителя такси выберут в Кировской области

Основная задача конкурса - совершенствование профессиональных знаний и мастерства водителей легкового такси. Фото: pixabay.com

В Кировской области 15 сентября впервые состоится региональный этап IV Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России - 2021». Мероприятие пройдет на площадке «Колледжа промышленности и автомобильного сервиса». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Принять участие в конкурсе приглашают водителей, которые работают в таксопарке или индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующую лицензию на перевозку пассажиров.

Известно, что участники получат призы и памятные подарки, а победитель отправится на финал, где сразится за звание лучшего водителя такси в России. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.