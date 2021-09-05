Двух кировчан поймали за кражей продуктов

Росгвардейцы задержали граждан, подозреваемых в кражах из магазина. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в краже продуктов питания из магазинов на улице Ивана Попова и Чапаева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В первом случае 30-летний мужчина попытался выйти из продуктового магазина на улице Ивана Попова, не расплатившись. Задержанным оказался ранее судимый кировчанин. Еще один аналогичный инцидент произошел в магазине на улице Чапаева. Задержанной оказалась девушка, находившаяся в розыске по ст. 158 УК РФ - «Кража».

Всех злоумышленников сотрудники Росгвардии передали полицейским для дальнейшего разбирательства.