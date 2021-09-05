Из Кировской области экспортировано 172 тонны березовой чаги

Чагу собирают в лечебных и профилактических целях. Фото: pixabay.com

В текущем году из Кировской области экспортировано более 172 тонн березовой чаги и 4 тонн кормовых добавок. Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Продукцию поставляли в десять стран:

- Березовая чага: Китай, Корея, Вьетнам и Беларусь;

- Кормовые добавки: Молдова, Украина, Таджикистан, Азербайджан, Грузия.

СПРАВКА «КП»

Березовая чага - гриб-паразит, живущий на березе. Чагу собирают в лечебных и профилактических целях. Данный вид грибов востребован за рубежом в качестве пищевых добавок.