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Общество5 сентября 2021 12:10

На здании Вятского государственного агротехнологического университета появится граффити

На нем будут изображены известные земляки: Виктор Савиных и Константин Циолковский
Андрей Сергеев
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В Кирове начали наносить граффити на главное здание Вятского государственного агротехнологического университета со стороны улицы Маклина. Фото: vk.com/youthsport43

В Кирове начали наносить граффити на главное здание Вятского государственного агротехнологического университета со стороны улицы Маклина. Фото: vk.com/youthsport43

На главном здании Вятского государственного агротехнологического университета появится граффити, на котором будут изображены известные земляки: Виктор Савиных и Константин Циолковский. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Автором эскиза, который нанесут на стену университета, стала кировчанка Марина Державина. Ее рисунок признан лучшим на отборочном этапе фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART».

Известно, что граффити планируют завершить к середине сентября.