На здании Вятского государственного агротехнологического университета появится граффити

В Кирове начали наносить граффити на главное здание Вятского государственного агротехнологического университета со стороны улицы Маклина. Фото: vk.com/youthsport43

На главном здании Вятского государственного агротехнологического университета появится граффити, на котором будут изображены известные земляки: Виктор Савиных и Константин Циолковский. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Автором эскиза, который нанесут на стену университета, стала кировчанка Марина Державина. Ее рисунок признан лучшим на отборочном этапе фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART».

Известно, что граффити планируют завершить к середине сентября.