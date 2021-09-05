Протяженность участка составляет 26,6 км. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области готовится к сдаче участок дороги Опарино – Альмеж, строительство которого началось еще в 2013 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- На участках выполнены работы по устройству земляного полотна, уложен нижний и верхний слои щебеночного покрытия, для водоотвода уложены водопропускные гофрированные трубы, - сообщил министр транспорта Кировской области Николай Соколов.

Напомним, что строительство участка Опарино - Альмеж возобновилось в 2019 году. Работы одновременно велись с двух сторон. Подрядчиками выступили «Вятавтодор» и «Строительное управление-43». Протяженность участка составляет 26,6 км, на его строительство направлено свыше 1 млрд рублей.