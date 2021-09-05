В Вятских полянах подросток на мотоцикле протаранил автомобиль МЧС

Юноша на мотоцикле Kawasaki врезался в автомобиль УАЗ. Фото: vk.com/gibdd43

В Вятских полянах несовершеннолетний мотоциклист пострадал под колесами УАЗа. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В субботу, 4 сентября, около дома №168 на улице Ленина произошла автомобильная авария. По предварительной информации, 16-летний юноша на мотоцикле Kawasaki врезался в автомобиль УАЗ, на котором двигались сотрудники МЧС.

- Автомобильная авария произошла на глазах сотрудников Госавтоинспекции, которые оказали помощь пострадавшему и вызвали медиков, - сообщили в ГИБДД. - Несовершеннолетний мотоциклист был госпитализирован.

Кроме того, известно, что подросток не имел прав на управление транспортным средствам.